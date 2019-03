Msc battezza nuova nave Bellissima

(ANSA) - SOUTHAMPTON (GRAN BRETAGNA), 2 MAR - Festa anglo italiana a Southampton, in Inghilterra, nel segno di MSC Crociere. La sera del 2 marzo la compagnia di Gianluigi Aponte tiene a battesimo nel porto inglese a sud di Londra MSC Bellissima, quarta nave di un programma di investimenti da quasi 14 miliardi di euro che porterà entro il 2027 la flotta MSC a 29 unità. Come da tradizione, a fare da madrina all'evento Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo tutte le navi da crociera della compagnia. A Southampton organizzata per l'occasione una serata-spettacolo condotta dall'attrice inglese Holly Willoghby.

Sul palco, una parate di stelle dello star system britannico, tra cui la rockstar Nile Rodgers, vincitore di tre Grammy Award.

MSC Bellissima lascerà Southampton il 4 marzo per la sua prima crociera di 10 notti, con arrivo a Genova. La nave opererà poi nel Mediterraneo. Crociere settimanali con imbarchi da Genova (ogni domenica), Napoli (ogni lunedì) e Messina (ogni martedì) verso la Valletta, Barcellona, Marsiglia.