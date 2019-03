Quota 100:De Luca, enti in ginocchio

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAR - "Con il pensionamento a quota 100 era facile prevedere che, insieme al blocco del turn over, si sarebbero messi in ginocchio gli enti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar della Campania. De Luca ha criticato il governo anche sulla metodologia di applicazione del reddito di cittadinanza, in particolare sulla scelta dei navigator: "Non si possono assumere - ha detto - seimila di queste figure, e non non uso l'espressione scelta per chiamarli, che dovrebbero aiutare i giovani senza immaginare concorsi trasparenti. Si immagina di fare tutto a breve, con il fiato sul collo del momento politico, con una demagogia elettorale e creando danni che qualcuno dovrà caricarsi sulle spalle".