De Luca, Salvini porta Italia a rottura

(ANSA) - SALERNO, 1 MAR - "Dobbiamo aprire gli occhi perché Salvini sta portando l'Italia alla rottura del Paese e alla secessione" dice il governatore campano, Vincenzo De Luca. "I dati della Ragioneria dello Stato ci dicono che se va avanti questa ipotesi, il Veneto riceve sei miliardi di euro in più, la Lombardia e l'Emilia ancora molto di più. Quindi - aggiunge - c'è un problema che riguarda il riparto delle risorse che penalizzerebbe, in maniera drammatica, il Sud. Già oggi, per il riparto sanitario, la Campania è la regione che riceve meno di tutte le altre, duecento euro pro-capite in meno rispetto all'Emilia, cento in meno rispetto al Veneto e alla Lombardia.

Ci stiamo avviando verso la rottura dell'unità nazionale. Viene ipotizzato un sistema scolastico regionale, cioè i docenti diventano dipendenti della Regione, il che significa che possono godere di stipendi differenziati rispetto ai docenti del Sud, significa che fanno programmi scolastici segnati dalla sottocultura secessionista e leghista. Diventa un disastro".