Contraffazione Napoli: sequestro Gdf

(ANSA) - NAPOLI, 1 MAR - Oltre 1 milione di articoli contraffatti o non conformi alla normativa europea sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli (Gruppo Pronto Impiego di Napoli), a seguito di un'attività info-investigativa che ha consentito di individuare un'attività commerciale, in via Carlo di Tocco, a Napoli, gestita da cittadini di nazionalità cinese, che vendeva merce contraffatta.

A seguito di ispezione del locale e del relativo deposito, 'i baschi verdi' hanno rinvenuto una considerevole quantità di merce non conforme alla normativa comunitaria nonché articoli con marchi d'impresa contraffatti. Tra i pezzi in vendita vi erano anche numerosi dispositivi medici, cosiddetti apparecchi "20 minute dental white" sprovvisti delle previste certificazioni di conformità alle normative vigenti e quindi potenzialmente pericolosi per la salute. Tutto il materiale rinvenuto, costituito da 1.155.627 articoli, è stato sequestrato, mentre i due responsabili sono stati denunciati.