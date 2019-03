Autonomia: Tar, causerà più contenziosi

(ANSA) NAPOLI, 1 MAR - Il regionalismo differenziato produrrà una crescita del contenzioso amministrativo. Ne è convinto il presidente del Tar della Campania Salvatore Veneziano, che ha trattato il tema all'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo. "E' facile prevedere - ha detto - che la differenziazione 'reale' o 'percepita' che sia, nei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi apprestati dalle varie amministrazioni potrà determinare un incremento del contenzioso in un settore del quale la giustizia amministrativa sarà sempre più frequentemente chiamata a occuparsi, quello dei diritti fondamentali dei cittadini". Per Veneziano il contenzioso in materia crescerà "sia che la riforma venga accompagnata dalla predeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia che tale adempimento non venga contemporaneamente posto in essere".