Serie A omaggia Astori, applauso al 13'

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Per commemorare Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018, in occasione di tutte le gare della 26/a giornata di Serie, al minuto 13 sarà proiettata sui maxischermi degli stadi una foto del giocatore, accompagnata da un messaggio dello speaker che inviterà all'applauso i tifosi sugli spalti. La foto resterà esposta per 13 secondi, durante i quali il gioco non subirà alcuna interruzione.

"Il ricordo di Davide è sempre vivo in tutti gli appassionati di calcio - ha commentato il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè -, dedicargli un applauso significa rendere omaggio ad un grande uomo e ad un grande capitano, straordinario esempio di correttezza e lealtà sportiva dentro e fuori dal campo".