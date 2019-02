Scintille da camino, anziano grave

(ANSA) - SALA CONSILINA (SALERNO), 28 FEB - Un anziano di 89 anni di Sala Consilina (Salerno) versa in gravi condizioni a causa delle ustioni provocate dal fuoco del camino della sua abitazione. L'anziano, che vive con suo fratello in località Viscigliete, è stato investito da alcune scintille fuoriuscite dal camino dopo essersi addormentato. L'89enne, dall'alba di stamane, è ricoverato presso il reparto di rianimazione del vicino nosocomio di Polla (Salerno) per aver riportato gravissime ustioni su tutto il corpo. Nelle prossime ore potrebbe essere trasferito presso il Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli.