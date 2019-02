Corte Conti, pericolo tenuta finanze

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - "Il tema del regionalismo differenziato non va affatto sottovalutato, specie ora che trova disponibilità nel nuovo Governo". Lo scrive il procuratore della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Oricchio ha sottolineato che se il processo di autonomia differenziata viene portato avanti "il rischio è che una volta avviate dinamiche di questa natura non è detto che non sfuggano di mano anche perché le finalità non sono chiare e ne restano sottovalutate le implicazioni". Dal procuratore l'invito "al massimo della prudenza". Una riforma che Oricchio ha definito "un ulteriore pericolo per la complessiva tenuta delle finanze della Repubblica e per la garanzia di analoghi livelli di servizi per tutti i cittadini del Paese".