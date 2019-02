Universiadi: dirigenti Aru a Krasnoyarsk

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - C'è anche un po' di Napoli a Krasnoyarsk, Siberia, dove sabato 2 marzo prenderà il via la 29esima edizione dei Giochi universitari invernali. Una delegazione dell'Aru, l'agenzia regionale che cura l'organizzazione delle Universiadi di Napoli, è in arrivo nella città siberiana dove fino al 12 marzo si terranno le gare delle discipline invernali. La delegazione italiana è composta dal commissario straordinario per l'Universiade, Gianluca Basile, dal capodelegazione dell'Aru, Annapaola Voto, e dal dirigente Aru, Flavio De Martino. Con loro anche il presidente del Centro Universitario Sportivo Italiano (Cusi), Lorenzo Lentini. La delegazione di Napoli 2019 sabato prenderà parte alla cerimonia di inaugurazione dell'Universiade invernale.