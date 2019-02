Casa a fuoco, intossicati 3 carabinieri

(ANSA) - POMPEI (NAPOLI), 27 FEB - Fiamme in un appartamento: paura nel centro di Pompei (Napoli) e tre carabinieri intossicati dal fumo. A prendere fuoco una mansarda in legno posta sull'attico di un'abitazione al sesto e ultimo piano di una palazzina del ''Parco Maria'', in via Sant'Abbondio: le fiamme hanno poi avvolto le altre stanze, mettendo in allarme le persone presenti in strada che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i colleghi del reparto Radiomobile di Torre Annunziata, che si sono dunque precipitati lungo le scale, hanno raggiunto l'appartamento e sfondato la porta per verificare se vi fossero persone da mettere in salvo. Tre militari sono rimasti intossicati e hanno avuto bisogno delle cure mediche. La scintilla che avrebbe provocato il rogo, stando alle ipotesi investigative, potrebbe essere partita da un aggeggio usato dagli operai impegnati in lavori di rifacimento della guaina della mansarda dalle quale è poi partito l'incendio.