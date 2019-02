Terra fuochi,in corso controlli a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - E' in corso dalle prime ore della mattina una nuova operazione di controllo del territorio congiunta di Polizia Metropolitana ed Esercito nella Terra dei Fuochi. Ispezioni in atto a Napoli (nei quartieri Doganella e San Pietro a Patierno) ed in provincia, a Nola, Marigliano, Brusciano, Pompei, Torre del Greco, Melito, Sant Antimo e Mugnano. Una decina le aziende controllate. L'operazione é scattata a seguito di un'analisi territoriale diretta alla lotta ai crimini ambientali. "La vastità dell'operazione manifesta ancora una volta la specializzazione del corpo della polizia metropolitana in materia di crimini ambientali", secondo quanto riferisce una nota della Città metropolitana di Napoli.(ANSA).