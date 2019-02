Quota 100: 6.729 adesioni in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - "Orgoglioso dei risultati di quota 100, con circa 70mila adesioni in tutta Italia di cui 6.729 in Campania. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero. Dalle parole ai fatti". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini. Alle 12 di oggi, 26 febbraio, risultano presentate 3.250 domande in provincia di Napoli; 1.480 in quella di Salerno; 1.074 in quella di Caserta; 559 in quella di Avellino; 366 in quella di Benevento.