Protesta gestori bar ospedale Napoli

(ANSA) NAPOLI, 26 FEB - Tensione alla sede dell'Asl Napoli 1 nella zona del Frullone, a Napoli, per la protesta dei gestori del bar ristorante dell'ospedale chiuso a fine 2018. "Questa mattina - spiega il direttore sanitario dell'ospedale Roberto Rago - abbiamo rimosso le insegne del bar e del ristorante, che è sotto sequestro da parte della magistratura per morosità e mancanza di autorizzazioni. Abbiamo rimosso le insegne perché i pazienti e i parenti continuavano ad andarci e lo trovavano chiuso". I gestori del locale, riferisce Ciro Verdoliva, commissario straordinario dell'Asl Napoli 1, sono andati a protestare agli uffici dell'azienda sanitaria, con fare minaccioso e non sono stati ricevuti da Verdoliva: "hanno detto che sarebbero andati a protestare all'ospedale". Alla notizia dell'imminente protesta, "ho avvisato il commissariato di polizia di San Carlo all'Arena - afferma Rago - e siamo in attesa che arrivino le forze dell'ordine. Per ora non ci sono però proteste in atto". (ANSA).