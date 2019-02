Lezzi, 320 mln per bonifiche Bagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - "La cabina di regia per consolidare il Praru (Programma risanamento urbano e rigenerazione urbana) su Bagnoli sarà convocata l'11 marzo. Subito dopo questo passaggio, assegnerò a Bagnoli 320 milioni sul triennio 2019-2021". Lo afferma il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Il finanziamento, spiega Lezzi "si andrà ad aggiungere ai 68,2 milioni previsti per il Praru, per un totale di 388,2 milioni: la somma indicata da Invitalia per la realizzazione delle bonifiche di terra e di mare nell'ex area Italsider".(ANSA).