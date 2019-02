Fca Pomigliano, cig in diminuzione

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 26 FEB - Cassa integrazione in diminuzione nello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco a causa dell'aumento di ordinativi della Panda. È quanto ha comunicato l'azienda ai sindacati nel corso di un incontro svoltosi oggi, durante il quale dal Lingotto hanno anticipato che la Cig nei prossimi mesi verrà diminuita dal 35 al 28 per cento e portata solo al 20 per cento nel reparto montaggio. Lo rende noto Antonio Accurso, segretario regionale della Uilm, aggiungendo anche che in concomitanza con la chiusura per le festività estive l'azienda ha programmato interventi di miglioramenti strutturali nel reparto di verniciatura peraltro propedeutici alla messa in produzione di un nuovo modello di auto. "È una buona notizia - spiega Accurso - ed un primo step di avvicinamento verso l'obiettivo prioritario per la fabbrica di ottenere al più presto una nuova missione produttiva".