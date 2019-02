Una monaca di clausura in 'Ecce Virgo'

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Saranno gli spazi del multidisciplinare Teatro 'La giostra' di Napoli a ospitare, venerdì, primo marzo, alle 20.30 (in replica fino a domenica 3) lo spettacolo 'Ecce Virgo', storia di una monaca di clausura, scritto e diretto da Angela Di Maso (Premio Franco Enriquez per la migliore drammaturgia italiana), protagonisti in scena Gianni Lamagna e Francesca Rondinella.

Presentato da SoundFly Produzione, 'Ecce Virgo', testo vincitore del premio nazionale di drammaturgia 'Fabrizio Romano', narra di una monaca di clausura che ha una grave colpa da confessare e sente il bisogno di essere assolta. "In una costruzione minimalista, atonale, matematica, geometrica, unisona, d'immobilità in cui il teatro è parola - sottolinea Angela Di Maso - la regia è a specchio. I protagonisti, Lamagna e Rondinella, meglio noti e conosciuti a livello nazionale per essere straordinari interpreti del bel canto, abbandonano la melodia del suono per diventare dissonanza intrisa d'intimistico silenzio".