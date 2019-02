Suicida a 18 anni, gip riapre caso

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Il gip di Napoli ha riaperto il caso di un presunto suicidio, avvenuto il 15 settembre 2012 fa a Portici (Napoli), dove morì una 18enne, Roberta Scarcella, precipitata dal sesto piano del palazzo dove abitava. Lo rende noto "Il Mattino". A mettere la parola fine, oppure a imprimere una svolta, saranno le relazioni dei consulenti, nel corso di una udienza prevista oggi, davanti al giudice della 42esima sezione, che vede tre amiche della giovane indagate. In sostanza saranno rese note le risultanze degli approfondimenti frutto dell'incidente probatorio chiesto all'inizio del 2018 dal sostituto procuratore Giorgia De Ponte. Quella sulla morte di Roberta Scarcella, e' stata una indagine tribolata: per due volte il pm ha chiesto l'archiviazione e per due volte il gip l'ha negata. Roberta si sarebbe suicidata dopo avere trascorso una notte in discoteca con le amiche. Il gip Valerio Natale ha ravvisato una serie di "discrasie" emerse dalle testimonianze rese dalle tre ragazze.