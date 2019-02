La Janara, suggestioni tra occulto e folklore

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - La strega e il folklore: l'heavy metal mette radici in Campania attingendo alle tradizioni oscure del territorio e trasformando l'energia musicale in un progetto che intreccia inquietudini e luce, buio e desiderio di rinascita. C'è tutto questo e molto altro nel gruppo La Janara, nato nel 2015 a Grottaminarda (Avellino), che mercoledì pubblica il secondo singolo ('Mater Tenebrarum') in vista del proprio album di debutto, 'Tenebra', in uscita il 27 marzo per l'etichetta Black Widow Records. Dopo quattro anni di apprezzate esibizioni dal vivo, per La Janara il 2019 è l'anno della consacrazione discografica. Nella musica del gruppo sono forti le influenze del progressive italiano (New Trolls, Pfm) in un'inedita commistione con suoni e atmosfere tipici del folk rock. Non a caso il nome scelto dai giovani musicisti campani è quello della strega protagonista da secoli delle leggende popolari: ma la Janara campana ha mille volti, compreso quello delle donne umiliate e oppresse che si rivolgono all'occulto e ai riti pagani nel tentativo di vendicarsi dei torti subiti. Questa 'strega' insomma ha il volto delle donne del Sud, assetate di conoscenza e libertà: un desiderio ostracizzato da una società che non lo comprende, e cerca di sopprimerlo.

L'Irpinia del gruppo è una terra senza tempo, anzi sospesa nel tempo dell'altrove. Mater Tenebrarum racconta la storia di una donna sfortunata nella vita e in amore: è protesa verso la magia e la conoscenza, ma non riesce a farsi accettare in un contesto sociale che la teme e la addita come donna di malaffare. Dopo aver perso il suo compagno in guerra, sarà un patto con la madre delle tenebre, che le strapperà l'innocenza e la spensieratezza, a darle il potere di cui ha bisogno per difendersi da una società malata che opprime le donne come lei, incinte, sole e maledette. Il gruppo è guidato dal chitarrista e autore di testi e musiche il Boia (Nicola Vitale): con lui la cantante e chitarrista la Janara (Raffaella Càngero), il bassista l'Inquisitore (Rocco Cantelmo) e il nuovo batterista il Mercenario (Antonio Laurano).