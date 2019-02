Basket: Avellino prende Ike Udanoh

(ANSA) - NAPOLI, 25 FEB - Dopo una trattativa iniziata un paio di settimane fa, la Sidigas Scandone Avellino ha annunciato l'ingaggio di Ike Joseph Udanoh fino al termine della stagione.

Si tratta di un'ala grande di 202 cm per 111 kg, che ha cominciato la stagione a Cantù, diventandone anche il capitano, giocando 18 gare e ottenendo buone medie: 12,5 punti, 9 rimbalzi e 4,2 assist in 34,6 minuti di utilizzo. Nato a Detroit il 2 agosto 1989, frequenta la Wayne State University nel Michigan, e nel 2012/2013 comincia dall'Uruguay il suo giro del mondo, che lo vede giocare in Qatar con l'Al-Ahli, in Austria con il WBC Wels, in Finlandia con i Nilan Bisons e il Tapiolan, e poi ancora con i Bisons l'anno dopo. Al termine di quella stagione arriva la prima esperienza italiana in Legadue prima con Ferrara e poi con Mantova. Nel 2016 va in Francia all'Hyeres-Toulon, mentre l'anno successivo passa agli Astana Tigers, con cui vince campionato e Coppa di Kazakistan, con 10.9 punti, 8.5 rimbalzi e 2 assist di media. Adesso è ad Avellino.