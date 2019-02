Scuole e parchi chiusi lunedì a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Stop anche domani per le scuole e i parchi di Napoli, dopo la chiusura di ieri: lo ha deciso il comitato operativo, presieduto dal sindaco Luigi de Magistris, riunito in permanenza da circa 48 ore per affrontare l'emergenza maltempo. Le condizioni meteo sono migliorate ma la chiusura di lunedì servirà per le verifiche di sicurezza su alberi ed edifici. (ANSA).