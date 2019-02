Clochard morta, forse malore per freddo

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 24 FEB - Potrebbe essere stato il freddo una delle cause del malore che ha ucciso Renata Hamera, 48 anni, di origine polacca, una clochard ritrovata cadavere la notte scorsa in uno dei giardinetti del Pio Monte della Misericordia a Casamicciola Terme (Ischia), struttura fatiscente e abbandonata da anni. Sul corpo della donna sarà eseguita l'autopsia: presentava una ferita alla testa, che potrebbe essere stata causata da una caduta in seguito a un malore.

Il rinvenimento è avvenuto ad opera di un altro clochard che dormiva poco lontano. L'uomo, a sua volta colpito da un malore, si era appena recato nell'ospedale Rizzoli in cerca di cure: dopo aver rifiutato il ricovero è rientrato al Pio Monte della Misericordia, dove aveva allestito essere un rifugio improvvisato di cartoni e plastiche. Qui ha trovato la donna riversa al suolo con una evidente ferita lacero contusa alla testa, e ha chiamato i soccorsi, purtroppo inutili. Sul posto anche i carabinieri al comando del luogotenente Michele Cimmino.