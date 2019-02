Maltempo: volano cartelloni pubblicitari a Napoli

Il forte vento che soffia su Napoli e la Campania dalle prime ore di questa mattina con raffiche fino a 70 km orari nelle zone interne sta provocando problemi di viabilità per la caduta di alberi ed intonaci.

A Napoli, nei pressi della Stazione centrale un cartellone pubblicitario è volato sul tetto di un edificio.

A Capri alberi sono caduti nelle Ville private e l' energia elettrica manca in alcune zone dell' isola.

Nel Casertano problemi di viabilità a Castelmorrone, dove il sindaco ha chiesto l' intervento dei Vigili del Fuoco ed a Cellole, sul litorale domizio per distacco di cornicioni.

La tappa del "Panini Tour Up! 2019" in programma sul lungomare di Napoli da questa mattina è stata annullata. Il "villaggio" Panini allestito in Via Caracciolo, alla Rotonda Diaz, è stato colpito dalle forti raffiche di vento, che hanno compromesso alcune strutture.

La "Panini" ha reso noto che si cercherà di riprogrammare la tappa napoletana per le prossime settimane.