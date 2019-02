De Laurentiis, spero Sarri resista

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Uno scontro in Europa League tra il Napoli di Ancelotti e il Chelsea dell'ex Sarri? "Sarebbe bello, sempre se Sarri dovesse resistere. Io gli auguro di sì. Non gli posso augurare che fare del bene, è uno che ama alla follia questo lavoro. Forse questo gli fa perdere il lume della ragione ogni tanto", è la risposta del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis.

Per il patron azzurro, Sarri "a Napoli ha dato tanto. Non sempre si può condividere la sua visione, ma ognuno ha i suoi valori e i suoi difetti. Sennò non sarebbe un essere umano".