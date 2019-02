(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l' allerta meteo fino alle 24 di domenica.

Le previsioni sono di forti venti nordorientali, mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Sono possibile mareggiate.

Il vento soffia a Napoli con una velocità tra i 40 ed i 60 km all' ora e fino a 70 km sulle montagne e nelle zone interne della regione.

Numerose richieste di intervento per caduta di alberi sono giunte al centrali dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli. Non si segnalano, per ora, feriti.

A causa del forte vento nel Porto di Ischia due motonavi si sono urtate durante la manovra di attracco. Non ci sono stati feriti.