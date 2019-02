Universiadi: Basile, 9mila in arrivo

(ANSA) NAPOLI, 22 FEB - "Abbiamo chiuso a 9000 tra atleti e accompagnatori per 130 paesi iscritti, ma ci saranno anche 1000 arbitri, e giornalisti da tutto il mondo a seguire i 18 sport.

Avevamo più richieste ma abbiamo dovuto fare una selezione". Lo ha detto il commissario per le Universiadi di Napoli 2019 Gianluca Basile facendo il punto sui numeri dell'evento sportivo in programma in Campania in estate. "Stiamo lavorando per gli impianti e ce la faremo - ha detto Basile - avremo tutti gli stadi riqualificati e giovani da tutto il mondo in arrivo. La mascotte? Ci stiamo lavorando, ci sono alcune idee, quando ci sarà l'ufficializzazione della direzione artistica della cerimonia di apertura e chiusura e lanceremo anche mascotte e torcia".