Sempre più runner, si corre per salute

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Nel mondo della corsa ci lavora da una vita ed è uno degli allenatori più famosi d'Italia. Lo slogan di Fulvio Massini è chiaro: "Correre per stare bene". E a chi gli chiede come mai ci siano, in Italia, sempre più persone che corrono, risponde così: "Perché è diventata una necessità".

Benvenuti nel mondo del podismo italiano dove corrono gli over sessanta, sempre più donne e anche sempre più giovani under trenta. E dove la molla che fa scattare il primo passo è sempre di più la voglia di salute, del corpo come della mente. Domani Massini sarà all'Expo della Napoli City Half Marathon (in programma domenica 24 febbraio) dove presenterà il suo ultimo libro, 'Tipi che corrono'. Di tipi di podisti, in effetti, ce ne sono diversi e parecchi. "C'è il principiante con la pancia che decide di iniziare a correre, c'è l'atleta che viene da altri sport, c'è chi si allena seriamente anche se non è un atleta professionista - racconta - per ognuna di queste categorie nel libro provo a dare consigli sul tipo di allenamento, con le cosiddette tabelle, ma anche sull'alimentazione, sullo streching". Proprio su quest'ultimo aspetto, Massini, punta su un metodo innovativo, Ve.Di, così come nelle pagine del libro affronta anche tutto l'aspetto legato al potenziamento come alla tecnologia che ormai ha sempre più spazio nel mondo della corsa, dall'orologio con mille funzioni, ad occhiali e telefoni super accessoriati. Il mondo della corsa, per Massini, è cambiato eccome. Ed è cambiato così: "C'è più gente che corre piano - spiega prima c'erano meno persone che correvano ma erano più agonistiche. Oggi c'è più gente che corre senza esasperare l'aspetto agonistico ma solo per il piacere di correre, lo dimostra il fatto che il numero dei partecipanti alle gare non è aumentato in maniera netta". Massini lavora nel mondo della corsa dagli anni Settanta e "con orgoglio posso dire che finalmente la gente corre per la salute, per stare bene". Attenzione, però, perché della corsa si può anche diventare "schiavi". "Ho assistito e assisto a tanti rapporti di coppia che saltano per la corsa e anche a persone che scelgono un lavoro anziché un altro per avere il tempo di allenarsi - dice Massini- ovviamente sono casi di estremizzazione della corsa ma può succedere". Da qui il consiglio, per tutti: "Correre deve servire a migliorare la qualità della vita, a stare bene. Ecco perché lo consiglio a tutti, perché correndo si sta bene e ci si sente più felici".