Costa,tavolo per rinaturalizzare Vesuvio

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 22 FEB - Un tavolo tecnico promosso dall'ente parco e che coinvolga tutte le istituzioni interessate alla salvaguardia e allo sviluppo del Vesuvio. Si è parlato anche di questo oggi a Torre del Greco (Napoli), dove si è recato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha visitato un'area posta nella zona di via Montagnelle oggetto di sversamenti illegali e dove si è verificato uno smottamento di un terreno percorso dalle fiamme degli incendi che hanno devastato il vulcano più famoso del mondo nel 2017. "Questo tavolo - ha detto il ministro a margine del sopralluogo - può essere utile per individuare in sinergia i percorsi di rinaturalizzazione per queste aree. Sedere attorno ad un unico tavolo parco, enti locali, Città Metropolitana, Regione, cioè tutti i soggetti cointeressati, per discutere il da farsi, è molto importante. Penso ad esempio alla gestione della raccolta dei rifiuti".