Capo S.M. Marina a Cantieri C. Stabia

(ANSA) - NAPOLI, 22 FEB - Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Valter Girardelli, ha visitato lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli), dove è in costruzione nave 'Trieste', nuova unità anfibia multi-ruolo della Marina Militare. La nuova unità navale "consentirà di proiettare e sostenere in aree di crisi la forza da sbarco e la capacità nazionale di proiezione dal mare, assicurerà il trasporto strategico di un numero elevato di mezzi, personale e materiali, ma potrà anche concorrere a compiti di Protezione Civile". La visita coincide con l' annversario del varo, avvenuto nel 1931, della nave scuola "Vespucci". "Quella odierna - afferma la Marina Militate è una data dagli alti contenuti affettivi per la Forza Armata, nel segno della continuità storica e dell'indissolubile legame esistente tra la Marina Militare, la Città di Castellammare di Stabia e lo storico stabilimento, fondato nel 1783 per le grandi costruzioni navali della Real Marina del Regno delle Due Sicilie".