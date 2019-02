Suez rinnova impianto acque Napoli Nord

(ANSA) - PARIGI, 21 FEB - Suez prosegue nello sviluppo della sua attività in Italia, con la stipula di un nuovo contratto finalizzato a rinnovare e a gestire l'impianto di trattamento delle acque reflue di Napoli Nord. Tale contratto rientra nel quadro del grande progetto di ammodernamento delle infrastrutture 'Regi Lagni - Napoli', per il quale il Gruppo si era già aggiudicato nel 2017 l'ammodernamento e la gestione dell'impianto di depurazione di Cuma. Questi due contratti, di una durata di 5 anni, rappresenteranno per il Gruppo un fatturato di circa 120 milioni di euro.