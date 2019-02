Clan Sequino, 2 affiliati presi a Londra

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - Due affiliati al clan camorristico Sequino, attivo nel rione Sanità di Napoli sono stati arrestati dai Carabinieri a Londra,dove si erano rifugiati.

Sebastiano Capobianco, 26 anni, e Gennaro Esposito, 36, sono destinatari di un' ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere di stampo mafioso,finalizzata al traffico ed allo spaccio di droga.

L' operazione è stata condotta dai militari del Nucleo investigativo, con il supporto della V Divisione, in collaborazione con la il servizio cooperazione internazionale di Polizia.

I due arrestati sono stati trasferiti in un carcere inglese in attesa dell' estradizione in Italia.

Il 18 Febbraio scorso 30 affiliati al clan Sequino sono stati arrestati nel corso di un' operazione condotta dai Carabinieri nel rione Sanità.