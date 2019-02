Universiadi:prove di rugby a 7 a Bagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - L'Italia, l'Inghilterra vicecampione del mondo, e poi Francia, Irlanda e Germania sul campo dell'ex area Nato di Bagnoli per un gustoso antipasto del torneo di rugby a 7 in programma a luglio nell'ambito dell'Universiade di Napoli. Nello stesso impianto che ospiterà gli incontri di rugby a 7 dell'Universiade (disciplina olimpica a Tokyo 2020), è di scena fino a domani il Naples International Rugby Sevens 2019. Molto più che un semplice stage in vista dell'appuntamento di luglio, frutto dell'impegno della Amatori Napoli Rugby che ha organizzato il torneo assieme alla Fir. Il tecnico della Nazionale italiana, Andy Vilk, che guiderà la compagine alle Universiadi spiega: "Nella nostra squadra abbiamo due ragazzi di Benevento, ma Napoli sarà città da scoprire per tutti. Penso all'interesse che potrà suscitare soprattutto tra le delegazioni straniere: ho visto in questi giorni l'allenatore della squadra tedesca bere fino a dieci caffè al giorno, in linea con la tradizione di molti napoletani".