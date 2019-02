Ancelotti "Playoff non servono"

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - "C'è una squadra che domina in Italia, ma non parlerei di introdurre i playoff: è necessaria una crescita graduale degli altri club per avvicinarsi". Così Carlo Ancelotti boccia l'ipotesi di playoff a fine campionato per rendere più avvincente la corsa scudetto dominata da otto anni, compreso questo, dalla Juventus. "In base ai passi che ogni club può fare - ha detto il tecnico del Napoli durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida europea allo Zurigo - noi e le altre squadre dobbiamo fare sforzi per cercare di avvicinare dal punto di vista tecnico questa squadra, che ha fatto cose straordinarie soprattutto in questa stagione in cui sta registrando in campionato un ruolino di marcia che nessuno è riuscito a mantenere in Europa".