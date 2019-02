Universiadi: Coni, anche nelle scuole

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - L'Universiade Napoli 2019 arriva nelle scuole della Campania. "Vogliamo far conoscere in tutti i Comuni e le scuole della regione questo evento irripetibile per il nostro territorio", ha detto stamane a Napoli il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, durante la presentazione della terza edizione del programma sperimentale "Sport in Comune", realizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, Anci-Federsanità, Aics, con l'obiettivo di avvicinare allo sport i bambini fino a 11 anni.

Un programma che si "sposa" con l'Universiade, che unisce sport e istruzione, valori importanti per la crescita delle nuove generazioni. Saranno i docenti dei singoli istituti campani presenti nei 550 comuni della regione a presentare e ad avvicinare i ragazzi all'evento in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio.

"Lo sport unisce e questa iniziativa sono certo che sortirà un effetto molto positivo tra i ragazzi", ha aggiunto Roncelli.