Camorra, 50 arresti nel Veneto

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - 50 misure cautelari ed 11 provvedimenti di obbligo di dimora sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile di Venezia al termine di un' inchiesta sull' infiltrazione della camorra in Veneto, coordinata dalla DDA di Venezia. Gli arresti sono stati eseguiti a Venezia, a Casal di Principe (Caserta) ed in altre località. Nell' ambito dell' operazione sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro.

I destinatari dei provvedimenti sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri gravi reati.