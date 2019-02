Terra fuochi:Costa,diminuiscono i roghi

(ANSA) - CASERTA, 18 FEB - Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha partecipato oggi a Caserta e a Napoli alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per una verifica e un aggiornamento sul Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti, sottoscritto a Caserta lo scorso 19 novembre. A tre mesi dal Piano d'azione - rende noto il ministero - i roghi sono passati da 24,6 al mese (novembre, dicembre e gennaio 2017/2018) a 17 (negli stessi mesi ma dopo la firma del Piano) e sono roghi di minore entità con tempi di spegnimento più brevi.

"La Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Nord stanno verificando con l'istituto superiore di Sanità l'eventuale nesso di causalità tra l'inquinamento riscontrato nel Casertano e le morti per tumore. I dati, ci ha riferito il Procuratore Greco (Napoli Nord), arriveranno entro un mese e mezzo" ha aggiunto Costa al termine del vertice.