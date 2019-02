Cambi climatici e sviluppo in Med

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - L'impatto del cambiamento climatico sullo sviluppo dell'area del Mediterraneo, dalla scarsità di risorse alla spunta ai flussi migratori. Sono questi i temi al centro del convegno 'Ambiente, clima e prospettive di sviluppo nel Mediterraneo', in programma il 25 febbraio a Napoli. Organizzato dall'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del Cnr e dall'Università di Napoli Parthenope, il convegno approfondirà come in un contesto caratterizzato dalla scarsità di risorse fondamentali per lo sviluppo umano e da una forte pressione antropica sulle risorse, il cambiamento climatico assume sempre più il ruolo di variabile determinante nell'amplificare i fattori di crisi dell'area come crisi idrica, insicurezza alimentare e flussi migratori, tutti elementi che contribuiscono a incrementare il livello di instabilità interna che rischia di ripercuotersi su tutti i paesi della regione mediterranea.