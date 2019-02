Ucciso nel Napoletano, è boss Mariniello a capo dell'omonimo clan

Vincenzo Mariniello, 46 anni, ritenuto il boss dell'omonimo gruppo criminale, è stato ucciso in un agguato in pieno giorno ad Acerra (Napoli). I Carabinieri sono in via Pietro Nenni dove si è verificato il fatto, nei pressi dell'abitazione dell'uomo, ed hanno avviato le indagini.

Secondo quanto trapela, l'uomo con precedenti di vario tipo, tra cui l'associazione camorristica, era da solo a bordo della sua vettura quando è stato raggiunto dai killer che gli hanno esploso contro diversi colpi d'arma da fuoco.