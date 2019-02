Teatro Totò, progetto contro il bullismo

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Si chiama "Pugno contro pugno-un verso contro il bullismo" il progetto di "cambiamento, confronto e inclusione" che nasce dal Teatro Totò di Napoli e arriva nelle scuole con l'obiettivo di contrastare il bullismo. "Teatro, arte e istruzione - spiega Enzo Liguori, direttore artistico del progetto - trovano un'alleanza che mira a dare ai ragazzi uno strumento per riuscire a interpretare il reale significato di alcune azioni, spesso valutate superficialmente. L'iniziativa si propone di diventare "un mezzo che suggelli l'unione tra tutti i ragazzi e lo fa attraverso la scuola, che è lo spazio in cui ha inizio la costruzione dell'identità individuale" spiega Liguori.

Il progetto, già avviato, ruota intorno al musical 'Scuola vs Bullismo' realizzato con l'intento di riuscire a parlare ai ragazzi con un linguaggio semplice e ludico. Per aderire al progetto e assistere al musical le scuole possono inviare mail a pugnovspugno@teatrototo.it; oppure contattare il numero: +393388265903.