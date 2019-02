'La grande ombra', un confronto su mafia 'silente'

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "La parola mafia è sparita dal dibattito pubblico del Paese. Il fenomeno mafioso, ad ogni latitudine, è un cancro che mette a repentaglio la vita delle nostre istituzioni inquinandole o corrompendole, sporca l'economia legale con i capitali illeciti, asfissia la nostra società ad ogni livello. La mafia è "La Grande Ombra" che oscura ogni aspetto della nostra vita. La mafia uccide sempre meno perchè ha scelto la strategia della sommersione. Meno scontri con lo Stato, più affari in silenzio". E' la riflessione dell'avvocato Anna Brancaccio, tra i promotori di un confronto sul tema. Del fenomeno mafioso e di cosa si può e si deve fare per sradicarlo si discuterà infatti nel corso di un convegno di studio e formazione (sono previsti tre crediti formativi per gli avvocati) al Tribunale di Torre Annunziata, Aula Siani, mercoledì 20 febbraio, alle ore 15Il titolo del convegno, organizzato dall'associazione "Inoltre" e dall'"Associazione forense N. Di Prisco" e patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, è per l'appunto "La grande Ombra". Nel corso dell'incontro, aperto al pubblico, cui parteciperanno molti avvocati e gli alunni del Liceo Statale Pitagora - Benedetto Croce, sarà presentato il libro "la Mafia è buona", Rogiosi Editore. Scritto a quattro mani dal giornalista e scrittore Paolo Chiariello e dal magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Napoli Catello Maresca, il manuale illumina il fenomeno mafioso, ne tratteggia i cambiamenti che ha subito, le modalità con cui oggi la mafia agisce. Una mafia che evita gli scontri con le istituzioni, alimenta quella che oggi viene definita mafia mercatista e silente, in contrapposizione a quella violenta e stragista dell'era di Totò Riina. Della "Grande Ombra" discuteranno, assieme agli autori del libro, Nicola Russo, magistrato e componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistaratura; Gennaro Bartolino, avvocato penalista; don Tonino Palmese, Presidente della Fondazione Polis. Ad introdurre i lavori gli avvocati Anna Brancaccio e Antonio Fiordoro. Gli indirizzi di saluto saranno portati dal presidente del Tribunale di Torre Annunziata, Ernesto Aghina, e dal presidente dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata Gennaro Torrese..