Sos padre Zanotelli,campo rom di Giugliano pantano insalubre

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Un pantano insalubre dove, quando piove, l'acqua ed il fango allagano piazzali e baracche. E' questo lo scenario denunciato da padre Alex Zanotelli in visita al campo rom di Giugliano in provincia di Napoli dove vivono più di 400 persone tra le quali molti bambini.

''Da dieci anni - racconta il religioso, accompagnato nel sopralluogo dal comitato campano 'con i rom' - seguiamo questo gruppo, slavi fuggiti dalla guerra in Bosnia che da quando sono stati buttati fuori dalla zona Ati di Giugliano vagano senza una soluzione nelle campagne circostanti''.

''C'era l'ipotesi di realizzazione di un 'Eco villaggio' - spiega Zanotelli - ma la gente di Giugliano ha bloccato il progetto e ora tutto è fermo così i rom ed i loro bambini sono costretti a vivere in questa fossa senza energia elettrica e senza acqua potabile''.

''Chiediamo che il sindaco ci riceva per far si che i rom vengano ospitati in aree più sicure e porre un argine a questa situazione di grave emergenza prima che sia troppo tardi'', conclude Zanotelli. (ANSA).