Basket: C.Italia, Brindisi in semifinale

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Brindisi supera Avellino 95-92 e sarà la quarta semifinalista delle Final Eight di Coppa Italia, in campo domani alle 20.45 contro Sassari. Avvio spettacolare nell'ultima gara dei quarti. Grande velocità e cambi di fronte, con John Brown, incontenibile, Gaffney e Banks che portano Brindisi in vantaggio 4-13 dopo cinque minuti. Avellino accusa il colpo e il primo quarto termina 12-28. Nella ripresa Harper e Filloy serrano le fila e assediano il canestro brindisino riducendo lo svantaggio a 17-32, poi Brindisi allunga sul 29-41 ma Green, Harper e Sykes si lanciano all'attacco e il quarto si chiude con Brindisi in vantaggio 40-47 (28-19).

La ripresa è elettrizzante, lotta punto a punto con le squadre sul 59-59 a metà quarto. Avellino sfrutta l'inerzia, accelera con Silins, Green e un travolgente Sykes, si porta a 67-59 e serra in difesa. Il finale è di Banks che fa tutto il campo e schiaccia all'ultimo secondo per il 92-95.