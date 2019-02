Autonomia, De Luca formalizza richiesta

(ANSA) NAPOLI, 15 FEB - "Oggi formalizziamo con una lettera al Presidente del Consiglio la richiesta di autonomia differenziata anche per la Campania". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Abbiamo chiesto un mese fa di essere associati alla discussione che riguarda Veneto, Lombardia ed Emilia. Non abbiamo ricevuto risposte e formalizziamo oggi la richiesta di autonomia differenziata anche per la Campania sulla nostra linea: difesa dell'unità nazionale , parità di condizioni per tutti i cittadini italiani, livelli di prestazione uguali per tutti e premialità e penalità per tutti quegli amministratori che dimostrano di non essere in grado di amministrare in maniera corretta". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, illustrando la richiesta di autonomia che invierà oggi alla presidenza del consiglio. "Ci auguriamo che rispondano - ha detto - visto che alla missiva per la partecipazione al tavolo delle autonomie non hanno risposto".