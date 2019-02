Napoli, bimbi usati per consegnare droga

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Anche i bambini, minori di 14 anni, usati per nascondere la cocaina o per consegnarla ai clienti: e' quanto hanno scoperto i carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare a carico di 12 persone, emessa sui richiesta della Dda di Napoli, a cui viene contestato il reato di traffico di stupefacenti. I provvedimenti sono frutto delle indagini scattate dopo l'omicidio di Mariano Bottari avvenuto a Portici, in provincia di Napoli, il 28 luglio 2014, ucciso durante una tentata rapina. L'attività investigativa ha fatto luce sulla presenza di una piazza di spaccio nel quartiere Ponticelli di Napoli dove avveniva la vendita della droga. (ANSA).