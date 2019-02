Senzatetto: 2 mila a Napoli e provincia

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Una guida per i senzatetto su dove mangiare, dormire lavarsi in Campania e a Napoli. E' l' iniziativa lanciata dalla Comunità di Sant'Egidio che ha pubblicato la 12/ma edizione del libretto in cui ci sono tutti gli indirizzi della rete assistenziale per poveri, senza dimora, stranieri.

142 pagine, oltre 500 indirizzi di 52 mense, 50 associazioni e gruppi che distribuiscono cene itineranti, 33 centri di accoglienza, 27 centri docce e guardaroba, 32 ambulatori medici, 22 presidi ospedalieri e sanitari, 24 centri ascolto, 44 centri e comunità di recupero dalle dipendenze.

Stampata in 4.000 copie, verrà distribuita gratuitamente a chi ne fa domanda.