Sanità: liste d'attesa, Campania terza

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Con l'8,6% e un totale di 87 persone, la Campania si colloca al terzo posto nella classifica delle telefonate ricevute dal numero di pubblica utilità 1500, istituito per individuare le criticità relative alle liste d'attesa nella sanità pubblica. La maggior parte dei cittadini si è lamentata per i tempi di erogazione delle prestazioni, settore in cui la Campania risulta terza con l'8.6%.

Anche le segnalazioni sull'eccedenza dei tempi di erogazione vedono la Campania al terzo posto (dietro Lazio e Lombardia) con il 9.5% delle segnalazioni. Leggermente migliore è il dato relativo ai disservizi dei Cup che vede la Campania al 5.2% assieme a Basilicata, Puglia e Marche. Per quanto riguarda l'eccedenza dei tempi di erogazione delle prestazioni di primo accesso, la Campania si è classificata dietro Lazio e Lombardia con il 9.7% delle segnalazioni. La percentuale maggiore di telefonate è arrivata dall'Asl Napoli 1 centro (26), seguita dalla Napoli 2 Nord (25) e dalla Napoli 3 Sud (11).