Europa League: Ancelotti vuole il trofeo

(ANSA) - ZURIGO, 13 FEB - Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. Domani sera a Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. E' un trofeo cui il Napoli ritiene di poter ambire. Lo vuole l'allenatore e lo vuole anche la squadra che, come conferma il capitano Lorenzo Insigne, ha fame di vittorie. "L'Europa League - dice Ancelotti - deve essere la certificazione di una stagione che fino a questo momento è positiva e che diventerebbe indimenticabile se si riuscisse a vincerla. Non è facile perché è un torneo molto lungo e complicato. Al momento tutti noi siamo soddisfatti di quello che è stato fatto, ma possiamo fare di più". Sul tema Insigne è ancora più esplicito. ''Ci siamo scocciati di partecipare soltanto - dice senza mezzi termini - meritiamo qualche trofeo. Già da qualche anno stiamo facendo bene ma non abbiamo vinto ancora nulla. Ora c'è l'Europa League e vogliamo competere con tutti per tentare di portare a Napoli un trofeo che manca da tanto tempo".