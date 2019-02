Droga: 3 arresti della Polizia in 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Cento grammi di hashish, 13 di cocaina e 2 di marijuana sono stati sequestrati nelle ultime 24 ore dalla Polizia, che ha arrestato tre spacciatori a Napoli.

Giuseppe Longobardi, 35 anni, è stato bloccato in via Sant' Alfonso dei Liguori a bordo di uno scooter subito dopo aver consegnato una dose ad un tossicodipendente, che è stato identificato e sarà segnalato alla Prefettura. Longobardi aveva addosso un grammo di cocaina e 790 euro. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno fatto irruzione nell' appartamento di un detenuto ai domiciliari, Giuseppe Amoroso, 32 anni, in vico Cappelle a Pontenuovo. Grazie al fiuto del cane antidroga, i poliziotti hanno trovato nell'appartamento una bustina di marijuana, un piccolo quantitativo di cocaina e 475 euro. Infine la Squadra Mobile ha arrestato Angelo Esposito, 24 anni. Il giovane è stato notato mentre chiudeva velocemente la sella di uno scooter che aveva parcheggiato in via Arenaccia.

Gli agenti gli hanno trovato circa 10 grammi di cocaina.