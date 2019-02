Blatte in bagno ospedale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - "Mi è stato segnalato un video, realizzato martedì sera, in cui si nota una colonia di blatte infestare un intero bagno dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Si tratta di un fatto molto grave, che va immediatamente chiarito.

Ho già sollecitato il direttore sanitario Corvino. Mi ha detto di avere allertato i Nas e che, a suo avviso, si tratta di un sabotaggio". Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che alcune settimane fa denunciò il caso delle formiche in un altro ospedale partenopeo, il San Giovanni Bosco. "Se tale tesi fosse verificata saremmo di fronte ad un fatto estremamente inquietante, da chiarire attraverso un'indagine giudiziaria. Significherebbe l'esistenza di un disegno preciso per mortificare la sanità in Campania. Qualora, invece, si trattasse di un'infestazione dovuta a negligenza saremmo di fronte ad un fatto altrettanto grave, con responsabilità che andrebbero punite con la massima severità".