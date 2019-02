Annuncio, solo pizzaioli non napoletani

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - "Dopo il panino dedicato ai terroni, le case di Rimini che non si vendono ai napoletani l'ultima novità - fanno sapere il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli - sono i posti di lavoro per pizzaioli offerti in riviera romagnola da cui sono esplicitamente esclusi solo i napoletani".

Spiegano i due: "Sul portale fb degli chef e delle chef, che fortunatamente ha subito preso le distanze da questa vergogna, uno chef ha postato un annuncio - poi rimosso dagli amministratori della pagina - di assunzioni per la stagione estiva 2019 per figure professionali legate al mondo della ristorazione e retribuite con paga sindacale in cui si esplicita chiaramente e ripetutamente che sono esclusi dall'offerta i napoletani". Secondo Borrelli e Simioli "purtroppo in modo strisciante e continuo prosegue la deriva razzista e leghista contro il Mezzogiorno e in particolare contro i napoletani".