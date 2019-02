Ancelotti,Hamsik?andrà come preventivato

(ANSA) - ZURIGO, 13 FEB - ''Da quello che so, non è stato ancora definito tutto, ma credo che tutto sommato alla fine andrà come era stato messo in preventivo''. Carlo Ancelotti in conferenza stampa a Zurigo conferma che la firma del contratto tra Marek Hamsik e i cinesi del Dalian dovrebbe essere ormai imminente.

''Sono rimasto a giovedì scorso - conclude l'allenatore - quando l'ho salutato e non l'ho più rivisto''.